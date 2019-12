Ruby roze chocolade geproefd

In het chocoladeschap ligt bij Albert Heijn een nieuwe reep: 'Ruby roze chocolade' van het merk Delicata. Wij lieten het proeven en vroegen de producent naar deze speciale chocoladesoort.

Verschil met andere soorten chocolade

Eerst was Ruby-chocolade alleen te proeven in roze KitKats. Maar inmiddels kun je je ook tegoed doen aan repen (€2,49 per 100 gram).

‘Gemaakt van Ruby-cacaobonen’ staat op de verpakking. Maar Ruby-chocolade is gemaakt van dezelfde cacaobonen als waar andere chocolade van wordt gemaakt. Zoals pure, melk en witte chocolade.

Deze chocola dankt zijn roze kleur en fruitig-zure smaak aan een andere manier van bewerken. De kleur en smaak van chocolade zijn namelijk afhankelijk van hoe cacaobonen geroosterd en gefermenteerd worden.

De producent houdt geheim hoe dit proces bij Ruby-chocolade precies verloopt. Wel geven ze aan dat niet iedere boon geschikt is voor het maken van Ruby-chocolade. Er moeten bepaalde stoffen in de bonen zitten voor het maken van deze chocoladesoort.

Smaak: fruitig met een zuurtje

Van de proevers vinden 21 van de 36 de Ruby-chocolade lekker. De smaak doet denken aan bosvruchten en witte chocolade met een zuurtje. ‘Heel lekker! Wel zoet, maar niet té’ en ‘lekker zuurtje en romig,’ laten enthousiaste proevers weten.

Veel proevers vinden de chocolade lekker fruitig en een tikje zuur. Deze smaken zijn niet afkomstig van toegevoegde (fruit)aroma’s. Ze ontstaan door de manier van bewerken (roosteren en fermentatie).

Aan Ruby-chocolade is wel vanille-aroma toegevoegd.

Ondanks het enthousiasme zal de meerderheid deze chocola niet kopen. ‘Niet speciaal genoeg voor die prijs’ en ‘lekkere smaak, maar niet lekkerder dan melkchocolade’ lichten ze toe.

Net zoveel calorieën en suiker

Chocolade is natuurlijk heerlijk, maar niet gezond te noemen. Daar is Ruby ondanks de fruitige smaak geen uitzondering op. Af en toe chocolade eten kan natuurlijk geen kwaad. Een stukje (10 gram) Ruby bevat 56 kilocalorieën en ongeveer 1 klontje suiker. Dit is vergelijkbaar met andere soorten chocolade.

Qua cacaogehalte zit Ruby chocolade tussen witte en melkchocolade in.

Geen kleurstoffen

Kleurstoffen in voeding kunnen in de regel geen kwaad. Maar als je ze liever mijdt, zit je met deze chocolade goed. Er zitten geen kunstmatige kleurstoffen in.

Duurzaamheid

De chocolade heeft het UTZ keurmerk. En de verpakking draagt het FSC keurmerk.

Verkrijgbaarheid

Albert Heijn verkoopt Ruby-chocoladerepen zonder verdere toevoegingen. Maar je komt Ruby ook in andere supermarkten tegen. Zo verkoopt Jumbo Ruby-chocolade met gedroogde frambozenstukjes en Ruby-chocoladeletters. De Ruby KitKats zijn verkrijgbaar in diverse supermarkten.

