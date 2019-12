Sauzen zonder suiker getest

Test|Aan veel sauzen wordt suiker toegevoegd. Dat is lang niet altijd nodig of wenselijk. Albert Heijn introduceert daarom mayonaise en ketchup zonder toegevoegde suiker. We lieten 40 panelleden deze sauzen blind proeven.

De nieuwe sauzen van Albert Heijn

Albert Heijn heeft het assortiment uitgebreid met sauzen waar geen suiker aan toe is gevoegd. Wij lieten het panel de mayonaise en de ketchup proeven.

Suikervrije Mayonaise

Smaak

De smaakt valt tegen. Slechts 14 van de 40 proevers zouden het vaker willen eten. De mayo wordt vooral te zuur bevonden. Uit onze test mayonaises (2017 ) bleek al dat veel consumenten de voorkeur geven aan niet al te zure en een beetje zoete mayonaise. De proevers die deze saus wel waarderen prijzen vooral de romigheid.

Ingrediënten

Met uitzondering van het toegevoegde water komt deze mayonaise wat betreft de ingrediënten best in de buurt van het originele recept voor mayonaise. Naast raapzaadolie, vrije uitloopeieren, azijn en zout is er ook mosterd toegevoegd. Dat laatste is kenmerkend voor Belgische mayonaise. Ten slotte zijn er ook natuurlijke aroma’s toegevoegd.

Gezond?

In mayonaise hoort eigenlijk geen suiker, toch wordt het vaak toegevoegd. Maar of je nu mayonaise met of zonder suiker eet, het blijft calorierijk. Geen ideale saus als je op je gewicht let dus. Toch is een portie mayo bij je eten best gezond. De vetten in mayonaise zijn namelijk van de gezonde soort: de onverzadigde vetten. In de geteste mayo zit wel aardig wat zout (0.9 gram per 100 ml), maar gezien je het in kleine porties eet valt dit te overzien. Bij zelfgemaakte mayonaise kun je het zout achterwege laten.

Zelf mayo maken? Lees dan het recept voor huisgemaakte mayonaise

Ketchup zonder toegevoegde suikers

Smaak

Net als de mayonaise wordt ook deze saus te zuur bevonden. Slecht 7 van de proevers zou de ketchup vaker willen eten. ‘Heel erg zuur, het lijkt op schaslicksaus of andere BBQ saus, maar totaal niet op de bekendere ketchuppen’, zo oordeelt een proever.

Ingrediënten

In ketchup zit vaak een hoop suiker. Deels zijn dit natuurlijke suikers uit de tomaten, maar er wordt vaak flink wat extra suiker toegevoegd. Bij de geteste ketchup bevat de receptuur geen suiker, en dat scheelt minstens de helft aan suikerklontjes. Opmerkelijk is dat de saus naast tomaten andere groenten bevat: wortel, knolselderij en paprika. Een veelgehoorde opmerking was dan ook dat het meer op pastasaus lijkt dan op ketchup. ‘Dan moet het geen tomatenketchup heten maar groenteketchup’, merkt een panellid op. De ketchup bevat verder water, azijn, raapolie, smaakmakers en verdikkingsmiddel.

Gezonder?

Gezien we al veel suiker binnenkrijgen is een suikerarme variant zeker gezonder te noemen. Ook het zoutgehalte van de geteste ketchup valt mee: 0.6 gram per 100 ml. Dat is minder dan in veel andere ketchups, maar wel te veel om in de Schijf van Vijf te passen.

Even wennen?

Opmerkelijk is dat veel proevers beide sauzen te zuur vinden. Dit kan komen doordat we aan een zoete smaak gewend zijn, aan veel sauzen is immers suiker (of zoetstof) toegevoegd. Ondanks dat de smaak tegenvalt is het panel wel positief over het weglaten van de suiker. ‘goed dat dit verkrijgbaar is, maar het is wel minder lekker. Misschien is het wennen', vat een panellid het doeltreffend samen.

Lees ook: