Cold brew coffee: lekker koud bakkie?

Hoe smaakt het?

De zwarte variant is aangenaam zacht van smaak. Wel een beetje op het slappe af. Er zit ook weinig koffiegeur aan. De mokkavariant heeft meer weg van ijskoffie zoals we die al kennen: zoetig en een beetje chocomelachtig.

Wat is het?

Gekoelde koffie. Het wordt gebrouwen op een lage temperatuur (low) voor 10 uur lang (slow). Dit zorgt voor een milde en zachte smaak. Beide varianten zijn €1,69 per stuk. Daarmee zijn ze prijziger dan de meeste ijskoffies. En zeker dan een gewoon bakje (afgekoelde) koffie.

Voedingswaarde

Vooral de zwarte variant lijkt qua voedingswaarde op gewone zwarte koffie. Aan de mokkavariant is onder andere melk, room, suiker en cacaopoeder toegevoegd. Dat maakt ‘m wat zoeter en calorierijker.

Cafeïne

Deze koffies bevatten per verpakking 85 (mokkavariant) tot 89 (zwarte variant) milligram cafeïne. Dat is ongeveer net zoveel als één kopje koffie van 125 milliliter.

Gezonde volwassenen kunnen ongeveer 400 milligram cafeïne per dag innemen zonder negatieve bij-effecten. Zwangeren, kinderen en vrouwen die borstvoeding geven doen er goed aan minder cafeïne te nuttigen.

Suiker

De zwarte variant bevat geen suiker. De mokkavariant wel. Per flesje (230ml) krijg je 2,5 suikerklontje binnen. In vergelijking met andere kant-en-klare ijskoffies valt dit mee. Die bevatten al snel 2 keer zoveel suiker.

Melk

Aan de mokkavariant is melk en room toegevoegd. Daardoor zit er ook een beetje vet en eiwit in.

Cafestol

De stof cafestol komt voor in koffie en verhoogt het slechte cholesterol in het bloed. Wie last heeft van een te hoog cholesterolgehalte kan hier beter niet te veel van binnenkrijgen. Volgens de fabrikant bevatten de cold brew coffees vanwege het productieproces zeer weinig cafestol. In filterkoffie zit ook weinig cafestol (blijft achter in filter). Koffie uit bijvoorbeeld espressomachines bevat wel vrij veel cafestol.

Toevoegingen

Ten slotte zitten er nog wat toevoegingen in zoals een zuurteregelaar en natuurlijk koffiearoma. Dat laatste is opmerkelijk. Waarom koffiearoma toevoegen aan koffie? Blijkbaar miste het nog wat smaak.

