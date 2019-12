Spread the peas!

Zijn de spreads lekker?

Het lekkerst - verrassend en fris - vonden de proevers de kokosspread. 10 van de 23 personen zouden die daadwerkelijk kopen. De kaneelspread staat op een tweede plaats. Maar nog geen kwart van de proevers zou deze kopen. De spread met chocoladesmaak viel niet in de smaak: 'zurig', 'onbestemde smaak' en 'nepchocola' waren veelgehoorde opmerkingen. Misschien omdat het naast cacao ook rozijnen bevat.

Wat zit er in de spreads?

De spread is er in 3 smaken: chocolade, kokosnoot en kaneel en kost €2,49 per kuipje. De spreads van chocolade en kaneel zijn gemaakt van bruine bonen (chocoladespread bevat 47% bruine bonen en de kaneelspread 63%). De kokosspread is bereid met witte bonen (58%). Los van de genoemde smaken zijn de spreads gezoet met honing.

Hoe gezond zijn deze spreads?

Volgens de verpakking bevatten de spreads 50% minder suiker en is het een bron van vezels. Chocopasta, jam en hagelslag bevatten inderdaad meer suiker dan de spreads. Maar pindakaas is minder zoet en bevat ook meer vezels per 100 gram.

Vergelijk met ander broodbeleg

Chocopasta en pindakaas bevatten per 100 gram zo'n beetje het dubbele aantal calorieën dan de spreads. Dat komt door het percentage vet en bij de chocopasta ook nog eens de suiker. Van de 3 spreads bevat de kokosspread de minste suiker en dus calorieën. De chocoladespread bevat behoorlijk meer verzadigd vet dan de andere smaken en de meeste suiker.

