Te veel bacteriën in gerookte zalm van Jumbo

Test|De gerookte zalm van Jumbo is al langer niet in orde. Jumbo haalde in februari 2016 gerookte zalm uit de schappen vanwege besmetting met listeriabacteriën. Maar onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat Jumbo in de weken daarvoor ook al bedorven gerookte zalm verkocht.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat zalm van Jumbo al vóór de terugroepactie van 11 en 20 februari 2016 niet vers was. Wat was er mis met de zalm?

Resultaten onderzoek

Begin 2016 onderzochten we 20 merken gerookte zalm. Drie soorten zalm van Jumbo, alle afkomstig van leverancier Van Wijnen, kwamen het slechtst uit de test:

het budgetmerk gerookte zalm

Jumbo houtgerookte Noorse zalm

Jumbo houtgerookte Sockeye wilde zalm

87% van de monsters van deze zalm bevatte op de uiterste houdbaarheidsdatum zoveel bacteriën dat ze bedorven waren. Drie monsters waren zelfs bij aankoop al bedorven, 1 tot 2 weken voor de uiterste houdbaarheidsdatum. In 2 verpakkingen van het budgetmerk gerookte zalm werd de bacterie listeria monocytogenes aangetroffen.

Jumbo houtgerookte Schotse zalm, ook afkomstig van leverancier Van Wijnen, bevatte niet te veel bacteriën.

In de onderstaande tabel vind je de onderzoeksresultaten van alle gerookte zalm van Jumbo.

Merk Verpakkingen met te veel bacteriën Opmerking Budgetmerk gerookte zalm (Van Wijnen) 5/5 Listeria aangetroffen in 2 verpakkingen Jumbo houtgerookte Noorse zalm 4/5 2 van de 5 verpakkingen bevatten bij aankoop te veel bacteriën Jumbo houtgerookte Sockeye wilde zalm 4/5 1 verpakking bevat bij aankoop te veel bacteriën Jumbo houtgerookte Schotse zalm 0/5

Reactie Jumbo

In februari 2016 riep Jumbo al zijn gerookte zalm terug vanwege besmetting met listeriabacteriën. De supermarktketen laat weten dat hij de leverancier om opheldering heeft gevraagd en voorlopig geen producten van deze partij afneemt. Op korte termijn zullen gerookte zalmproducten van een andere leverancier in het schap liggen. Heb je een gerookte zalmproduct van Jumbo? Eet dit niet, maar breng de gerookte zalm terug naar een van de winkels.

Word je ziek van te veel bacteriën of listeria?

Je hoeft niet meteen ziek te worden van het eten van zalm met te veel bacteriën. Maar vooral de aanwezigheid van listeria kan ernstige gevolgen hebben. Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. De kans op besmetting is klein. Omdat de bacterie vaker voorkomt op gerookte zalm, kunnen zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweerstysteem dit beter niet eten.

Hoe hebben we de zalm getest?

We kochten de zalm in januari 2016 bij verschillende Jumbo's. De houdbaarheidsdata vielen in de periode 21 januari tot en met 4 februari. Van ieder merk kochten we 2 verpakkingen van 5 verschillende batches. De ene verpakking lieten we direct na aankoop onderzoeken, de andere op uiterste houdbaarheidsdatum. Van ieder merk werden verpakkingen met minimaal 3 verschillende houdbaarheidsdata onderzocht. In het laboratorium werd gemeten hoeveel en welke bacteriën er op de gerookte zalm zaten.

Alle testresultaten

We onderzochten nog 16 andere merken gerookte zalm. De volledige testresultaten van dat onderzoek lees je in de Consumentengids van mei 2016: Test gerookte zalm (pdf, alleen voor leden).