Test: gezonde tussendoortjes

Test|Het tussendoortje is de snelle oplossing voor een rommelende maag. Maar ben je dan echt 'goed bezig', of horen de tussendoortjes juist in het snoepschap thuis?

Wat hebben we gedaan?

We onderzochten 25 tussendoortjes waarvan de fabrikant voorspiegelt dat ze gezond zijn. Daarbij keken we naar:

gezondheid

calorieën

suiker

vet

vezels

zout

het etiket

De resultaten

Op verreweg de meeste tussendoortjes valt wel wat af te dingen: te veel toegevoegd suiker, te weinig vezels of te veel ongezond vet.

Alle tussendoortjes zijn zoet, of dat nu komt door suiker of door zoetstof.

De Zonnatura Sesam Crunch is met 267 kcal de grootste caloriebom.

Om een Liga Evergreen Crunchy te verbranden moet je 15 minuten touwtje springen.

Let op: er is een kleine wijziging in de tabel aangebracht ten opzichte van de tabel in de Consumentengids van januari 2016. Dit heeft betrekking op de Peijnenburg Zero%. De informatie in de tabel hieronder is correct.

Is mijn tussendoortje gezond?

Het ideale tussendoortje bevat zo'n 75 kcal. Zo nu en dan mag daar best een uitschieter tot 110 kcal tussen zitten. Daarnaast bevat het juiste tussendoortje maximaal 13% verzadigd vet en is niet meer dan 20% toegevoegd suiker. Het etiket op het tussendoortje vermeldt alleen de totale hoeveelheid suiker. Staat bij de ingrediënten suiker vooraan, dan is het grootste deel van de suiker dus toegevoegd.

Lees meer over welke suikers er zoal op het etiket staan.

Wat kan wel?

Het aantal calorieën is niet het belangrijkste van een tussendoortje. Let ook op de andere voedingsstoffen die erin zitten. Een handje noten levert bijna 160 kcal. Maar er zitten ook vitamines, mineralen en veel gezonde vetten in. Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad dagelijks 15 gram noten te eten. Fruit is ook een goed tussendoortje.

Extra vitamines

Fabrikanten voegen aan sommige repen extra vitamines en mineralen toe. Vooral B-vitaminen en ijzer zijn populair. Ze zijn toegevoegd omdat dit voor 'consumenten een toegevoegde waarde zou hebben in dit soort producten'. Of juist omdat zij 'relevant zijn in het gemiddelde dieet van de consument van deze producten'. Onzin, want een tekort aan bijvoorbeeld vitamine B6 is zeldzaam en te veel van deze vitamine is juist schadelijk. Bovendien zijn dit soort tussendoortjes niet de manier om voldoende vitaminen binnen te krijgen. Ook weegt het eventuele voordeel van deze toevoegingen niet op tegen een teveel aan suiker of te weinig vezels.

Wil je weten of je echt vitaminen of mineralen nodig hebt? Doe dan de test.

