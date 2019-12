Ketchup is vaak rode suikerpot

Test|Neem je regelmatig een flinke klodder ketchup bij je snack, dan giet je eigenlijk uit een rode suikerpot, want sommige ketchups uit de supermarkt zijn mierzoet. Gelukkig komen er steeds meer varianten met minder of geen toegevoegde suiker (en zout) op de markt, maar of die ook even lekker zijn? Wij hebben die varianten én de reguliere ketchups getest.

De beste ketchup

De test heeft 2 keer een Beste uit de Test en een Beste Koop opgeleverd:

Remia Tomaten ketchup

Beste uit de Test

Prijs: €1,25

Inhoud: 500 gram (€0,25 per 100 gram)

Testoordeel: 7,2

Het smaakpanel vindt ‘m met een 7,8 erg lekker, alleen misschien iets te zoet. De Remia-ketchup scoort in vergelijking met andere reguliere ketchups wel een nèt-aan voldoende op suiker. Veel concurrenten voegen extra veel suiker aan de ketchup toe. En met €1,25 voor een fles van 500 gram is hij ook zeker niet duur.

Ook Heinz Tomato ketchup 50% is Beste uit de Test. Hij scoort qua smaak minder goed dan de Remia-ketchup, maar compenseert dat weer met betere scores op zout en suiker. Deze '50%'-ketchup is bijna net zo suiker- en zoutrijk als sommige reguliere ketchups!

Albert Heijn Tomaten ketchup

Beste Koop

Prijs: €0,85

Inhoud: 500 gram (€0,17 per 100 gram)

Testoordeel: 6,9

Het smaakpanel is over deze ketchup van Albert Heijn wat minder eensgezind. Sommigen vinden ‘m te neutraal smaken en missen wat kruidigheid, de meesten vinden ‘m gewoon erg lekker. Zowel op suiker als zout scoort deze ketchup maar net voldoende.

Welke ketchups hebben we getest?

We hebben 17 ketchups getest:

13 reguliere ketchups van (in alfabetische volgorde) Albert Heijn, Aldi, Bio+, Calvé, Gouda's Glorie, Heinz, Jumbo, Lidl Kania, Oké, Plus, Remia, Superieur en Van Wijngaarden. De testresultaten lopen op van een 4,6 naar een 7,3.

4 ketchups met minder suiker en/of zout van Albert Heijn, Heinz, Van Wijngaarden en Your Organic Nature. De testresultaten lopen op van een 5,5 tot een 7,2.

Bekijk alle testresultaten in het volledige artikel Test ketchup (pdf, alleen voor leden) uit de Consumentengids van oktober 2018.

Over de test

De testresultaten zijn gebaseerd op:

Smaaktest: 45%

Hoeveelheid suiker: 25%

Hoeveelheid zout: 25%

Volledigheid etiket: 5%

Smaaktest

We vroegen een smaakpanel de soorten ketchup door elkaar te proeven. Dit weegt voor 45% mee in het eindoordeel. Er blijkt maar één variant met minder suiker en zout te zijn die relatief hoge smaakcijfers scoort: de Heinz 50%. Het testpanel proeft vaak niet dat er minder suiker in zit, maar hier zit wel een verhaal achter. Want zo weinig suiker en zout bevat dit product niet! De Heinz 50% is bijna net zo suiker- en zoutrijk als bijvoorbeeld de reguliere Remia-ketchup. Dat maakt de reguliere variant van Heinz helemaal een suikerbom, maar het is met 1,8 gram zout per 100 gram ketchup ook aan de zoute kant. Kan het op zoutgebied nog erger? In de Lidl Kania-fles troffen we maarliefst 2,8 gram zout per 100 gram aan en daarom krijgt hij op dit punt een vette onvoldoende.

Suiker maakt lekker

Ondanks de goede bedoelingen van de fabrikanten die minder suiker en zout toevoegen: veel reguliere ketchups – met ‘lekker’ veel suiker en zout – vindt men simpelweg het lekkerst. De lekkerste ketchups komen volgens het smaakpanel uit de fabriek van Gouda’s Glorie en Remia, dat is minder toevallig dan het lijkt want Gouda’s Glorie is een dochterbedrijf van Remia.

Een suikerloze ketchup bestaat niet, simpelweg omdat er van nature al zo’n 6 gram suiker per 100 gram ketchup in de tomaten zit. Van oudsher zette de fabrikanten dan maar de suikerkraan open om de smaak goed te krijgen. Suiker is nu eenmaal een smaakversterker die heel goedkoop is en daarom zo geliefd bij voedselfabrikanten. Zeker bij de reguliere ketchups van Heinz, Calvé, Bio+, Jumbo en Kania heeft het chemische lab zeer veel suiker aangetroffen. De absolute suikerbom is de welbekende Heinz Tomato Ketchup, Jumbo Tomaten ketchup is verdiend tweede. In de Heinz-fles zit 24 gram suiker per 100 gram, in die van Jumbo 23 gram. Oftewel: in de ketchups van Heinz en Jumbo zit nog eens 4 tot 4,5 klontje toegevoegde suiker per 100 gram.

