Test: kindertussendoortjes

Wat & hoe

20 kindertussendoortjes, van yoghurtrozijntjes tot ontbijtkoek en van fruitreepjes tot babykoekjes zijn getest op:

de hoeveelheid suiker, zout, vet en calorieën (per portie);

de verpakkingen: kloppen de claims?

De resultaten

In de vrolijke kindertussendoortjes ziet vaak meer suiker, vet en calorieën dan goed is voor kinderen. Vaak zijn de porties zelfs groter dan de koekjes die je zelf eet. Een zakje Smoeltjes of koekjes van Plop weegt maar liefst 25 tot 30 gram. Met zulke grote porties is het niet vreemd dat ze veel suiker, vet en calorieën bevatten. Jumbo KoekhappersDat gaat vaak hand in hand. Dat het anders kan, bewijst Jumbo met de koekhappers van 13 gram.

Te veel suiker

Zo zitten er in een Peijnenburg Sprookjesboom-ontbijtkoekreep maar liefst 3,5 klontjes suiker. En eet je kind een heel zakje Dinosauruskoekjes op, dan heeft ie maar liefst 4 klontjes weggewerkt.

Babykoekjes

Ook de BioKornkoekjes, voor de allerkleinsten, komen niet goed uit onze test. Ze zijn dan wel biologisch, maar de portie is dubbel zo groot als die van de andere babykoekjes en één portie levert 116 kilocalorieën. Bis KidsSuikervrij zijn ze helaas ook niet, al staat er geen suiker in de ingrediëntenlijst. De fabrikant zoet de koekjes met druivensapconcentraat om zo 'een alternatief te bieden voor koekjes met suiker'. Maar druivensapconcentraat is ook gewoon suiker; een portie bevat omgerekend 1,5 klontje.

Onzinnige claims

De claims op de verpakkingen proberen jou te verleiden, maar raken soms kant nog wal. De tekst 'Hun maagje is nog te klein om alle voedingsstoffen uit 3 vaste hoofdmaaltijden te halen. Om extra voedingsstoffen te krijgen, kun je ze een tussendoortje geven' op de Liga peuterbiscuit doen je geloven dat dit koekje echt nodig is. Dat is natuurlijk niet zo. Ook voor de toegevoegde vitamines heeft je kind geen koekjes nodig.

Wat dan?

Welk kindertussendoortje is dan wel een goed idee? In onze test keken we naar de hoeveelheid vet, suiker en bij sommige producten ook naar vitamine B2, calcium en/of ijzer. Ook zijn de etiketten beoordeeld en is er gekeken of de claims kloppen en erin zit wat op het etiket staat.

