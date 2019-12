Mozzarella: koemelk of buffelmelk?

Test|Welke mozzarella is de beste keuze: mozzarella van buffelmelk of van koemelk? Onze 3 panels van in totaal 137 kaasliefhebbers testten 7 buffelmozzarella’s en 12 koemelkmozzarella’s. Zij keken naar smaak, eiwit-, vet- en het zoutgehalte van deze kaasbollen.

Hoe en wat hebben we getest

We lieten de witte kaasbollen blind beoordelen door 3 smaakpanels:

68 liefhebbers van buffelmozzarella

66 fans van koemelkmozzarella

3 mozzarella-experts

Daarnaast testten we in het lab hoeveel zout, vet en eiwit de mozzarella's bevatten. Ook keken we naar het dierenwelzijn en de volledigheid van het etiket.

Wat zijn de verschillen?

Smaak

Over smaak valt niet te twisten. Maar onze experts waren het er unaniem over eens: buffelmozzarella is lekkerder dan koemelkmozzarella. Deze is romiger en voller van smaak dan de koemelk variant. Van de 7 buffelmozzarella's waren er twee duidelijk favoriet bij zowel de experts als het consumentenpanel. Toch kwam één koemelkmozzarella behoorlijk dicht in de buurt van de smaakvolle buffelvarianten.

Vet

Koemelkmozzarella bevat per 100 gram gemiddeld 17,5 gram vet en dat is een stuk minder dan de 30 gram vet in 48+ kaas. Buffelmozzarella bevat iets meer vet maar nog altijd minder dan in 48+ kaas. In onze test hebben we ook een lightvariant van de koemelkmozzarella laten proeven om te kijken of mozzarella met minder vet ook lekker is. De reacties waren niet mis...

Zout

Qua zoutgehalte scoort de koemelkmozzarella beter dan de buffelmozzarella. Beiden bevatten minder zout dan dat 48+ kaas.

Eiwit

De mozzarellasoorten ontlopen elkaar niet veel als we kijken naar het eiwitgehalte. Koemelkmozzarella scoort met 16,5% eiwit iets hoger dan buffelmozzarella.

Is mozzarella gezond?

Mozzarella bevat vergeleken met Hollandse 48+ kaas een stuk minder (verzadigd) vet en zout. Koemelkmozzarella bevat gemiddeld het minste vet en zout. Daarom heeft deze kaas een plek binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, met uitzondering van 3 koemelkmozzarella’s die net iets teveel verzadigd vet bevatten. Buffelmozzarella bevat beduidend meer vet en zout en is hiermee ongezonder dan koemelkmozzarella.

