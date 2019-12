Maakt tiramisu echt blij?

Test|Tiramisu is een typisch Italiaans toetje, en betekent letterlijk ‘trek me omhoog’. Je kunt het ook opvatten als: maak me blij! En dat is gelukt. Ons smaakpanel proefde 9 soorten supermarktiramisu. De proevers likten hun vingers erbij af en er is één duidelijke winnaar bij.

De test

Wij lieten 9 tiramisu’s uit de supermarkt proeven door een panel van ruim 40 consumenten en door 5 expertproevers, vaak werkzaam in de horeca. We hebben de voedingswaarde van de toetjes niet getest. Maar elk toetje bevat volgens de verpakking rond de 200 kilocalorieën. De speciale kersttiramisu’s zijn niet getest. Die lagen te laat in de winkel om meegenomen te kunnen worden in deze test.

Winnaar

De tiramisu van Lidl (Milbona) vindt men het lekkerst. De consumenten en de experts zijn het hierover eens. Vooral de romigheid valt op. Maar ook de koffie- en alcoholsmaak zijn goed op orde. Terwijl bij veel andere merken de alcoholsmaak te overheersend is.

Verliezer

Een stuk minder lekker vindt men de tiramisu van Melkan, te koop bij bijvoorbeeld Dirk en Hoogvliet, en Albert Heijn. De smaak, maar met name de structuur en het mondgevoel scoren minpunten. De koek van de tiramisu van Albert Heijn is zompig en bevat veel ‘room’, maar dat valt niet goed. ‘Slijmerig en chemisch’, luidt het oordeel van meerdere proevers.

Ingrediënten van het oorspronkelijke recept

Tiramisu wordt oorspronkelijk gemaakt van lange vingers, een romig mengsel met koffie en drank en cacao of chocola. Supermarkttiramisu bevat alleen veel meer ingrediënten (toevoegingen) dan het originele recept. Daardoor is het langer houdbaar en kan het ook zo goedkoop zijn. Want voor nog geen euro heb je al een bakje tiramisu.

Luxe supermarkt varianten

De feesttiramisu die je rond de feestdagen kunt kopen, lijkt een stuk exclusiever dan de gewone tiramisubakjes. Zo prijst Albert Heijn de feesttiramisu aan met ‘super fresco’. De lange vingers worden ineens ‘savoiardi’, in het Italiaasns. Aldi gebruikt ‘verse mascarpone’ en de feesttiramisu van Lidl is ‘ambachtelijk bereid volgens authentiek Italiaans recept’. Klinkt veelbelovend, maar helaas hebben we deze toetjes niet kunnen testen. Daarvoor lagen de toetjes te laat in de winkel.

Praat mee | Heb jij al een feesttiramisu uit de supermarkt geproefd?

Feit of Fabel

In tiramisu zit geen aroma

Fabel. In bijna alle supermarkttiramisu zitten aroma’s. Van het bekende vanille-aroma tot rietsuiker- of marsalawijnaroma. Ooit van gehoord?

Tiramisu is geschikt voor vegetariërs

Fabel. Niet altijd, in sommige bakjes uit de supermarkt zit varkensgelatine.

Tiramisu bevat altijd espresso

Fabel. Supermarkttiramisu bevat vaak oploskoffie, waarbij het water eruitgehaald is. In originele recepten staat espresso of (sterke) koffie.

Zonder lange vingers mag tiramisu geen tiramisu heten

Fabel. Dat mag wel, want voor tiramisu gelden geen regels. Het is namelijk geen beschermde naam.

Als je zwanger bent, kun je geen tiramisu eten

Fabel. Oorspronkelijk wordt tiramisu met rauwe eieren gemaakt. Supermarkttiramisu bevat gepasteuriseerd ei, en steeds meer tiramisu uit restaurants ook. Vraag het voor de zekerheid even na in restaurants. En kies voor een tiramisu zonder alcohol.

In supermarkttiramisu zitten geen lange vingers

Feit. De meeste supermarkttiramisu bevat ‘luchtige cake’ of biscuit. Sommige fabrikanten zeggen dat cake geschikter. Het zou de koffie en alcohol beter opnemen. Een andere fabrikant zegt dat de regels voor lange vingers te streng zijn.

In tiramisu uit de supermarkt zit geen chocola

Feit. De tiramisu uit de supermarkten bevatten heel soms cacaopoeder, maar vaak een soort nepchocola. Dat is een mengseltje van cacaopoeder, zetmeel, suiker, plantaardig vet en mag geen chocola heten. Op het etiket staat vaak ‘cacaodecoratie’.