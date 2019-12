Umami Paste: ‘natuurlijke smaakbom’ voor je maaltijd

Herkenbare ingrediënten, lekkerder dan Maggi

De Taste #5 Umami Paste is het best te omschrijven als een luxe tomatenpuree. Het bevat naast puree ansjovispasta, olijvenpasta, Parmezaanse kaas en paddenstoelen. Deze ingrediënten bevatten van nature de hartige smaak ‘umami’. Hoewel de pasta volgens onze proevers niet meer of minder hartig is dan Maggi aroma, smaakt het wel zouter, en dat terwijl er veel minder zout in zit. Een gezondere keuze dus. Het smaakverschil is echter minimaal, dus doseer vooral naar eigen smaak.

‘Natuurlijke smaakmaker’

Het is de vraag of de samenstelling daadwerkelijk ‘natuurlijk’ is. Er zijn namelijk geen specifieke regels voor deze term, dus fabrikanten mogen het vrij gebruiken. Uiteindelijk klinkt het vooral mooi in de oren, zo ook voor onze proevers. ‘Ik ben altijd voor echte, natuurlijke smaken, dus goede zaak’, liet 1 van hen weten.

Umami zonder E621

‘Natuurlijk’ lijkt vooral te verwijzen naar het feit dat de ingrediënten van nature de umami-smaak bevatten, die het best kan worden omschreven als ‘hartig’. Vaak voegen fabrikanten deze smaak toe aan hun producten in de vorm van mononatriumglutamaat, ook wel bekend als MSG of E621. De functie daarvan is het versterken van de smaken van andere stoffen. In Umami Paste zit geen MSG of E621.

Meer smaak dan Maggi

Voor de test lieten we onze proevers 3 porties macaroni bolognese proeven. Eén met 15 gram Umami Paste, één met 5 milliliter Maggi aroma en één zonder smaakmaker. Die hoeveelheden zijn de portiegroottes die de fabrikanten zelf aanhouden.

Het grootste deel van onze proevers vond de macaroni met Umami Paste zouter en sterker smaken dan de Maggi-variant, waardoor het een hogere waardering kreeg. ‘Dit is de zoutste, maar daardoor ook echt lekkerder!’, reageerde een proever. De gebruikte portiegrootte was echter niet genoeg voor een ‘smaakbom’. De macaroni met Umami Paste leverde namelijk slechts een subtiele smaakverbetering op vergeleken met de andere 2 macaroni’s.

Let op zout

Het is opmerkelijk dat de Umami Paste als het zoutst werd beoordeeld, want het bevat veel minder zout dan Maggi aroma. Toch is het opletten geblazen, vooral als je er flink wat van gebruikt om de beloofde smaakexplosie te krijgen. Dan kun je alsnog veel zout binnenkrijgen.

Voedingswaarde van Umami Paste en Maggi aroma

Umami Paste Maggi aroma Per portie van 15 gram 5 milliliter Energie* 24 kcal 5,1 kcal Vet (gram) 1,2 0 Verzadigd vet (gram) 0,2 0 Suikers (gram) 1,4 0,3 Zout (gram) 0,6 1,2

* Let je op calorieën, schrik dan niet van het etiket van de Umami Paste. Daarop staan de waarden voor kcal en kJ omgedraaid, waardoor het lijkt alsof het heel veel kcal bevat. In de bovenstaande tabel staat het goed.

Verborgen zout Er zit nog steeds veel verborgen zout in levensmiddelen. Ondanks beloftes van de levensmiddelenindustrie. Dat moet anders! Lees meer over onze actie

Lees ook: