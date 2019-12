Unox vegetarische gehacktballetjes in satésaus

Eerste indruk|Unox komt met een vegetarische variant van de bekende gehaktballetjes in satésaus uit blik. Unox kreeg daarbij hulp van De Vegetarische Slager en claimen dat de smaak, de structuur, en de beleving van vlees perfect gehackt is. Kunnen ze dit waarmaken?

Type Vegetarische gehacktballetjes in satésaus

Conclusie

Unox doet een goede poging, maar de smaak, structuur en beleving van vlees is nog niet perfect 'gehackt'. Vooral de structuur van deze vegetarische gehaktballetjes blijft nog achter bij die van vlees, zo blijkt uit ons smaaktestje. Voornamelijk de afwijkende structuur gaf de doorslag.

Toch vond de helft van de proevers de 'gehacktballetjes' voor herhaling vatbaar, mede door de lekker pittige satésaus.

Trend

Uit een recent onderzoek (september 2016) van de Wageningen Universiteit in opdracht van wakker dier blijkt dat in Nederland het afgelopen jaar minder vlees is gegeten.

De productie van vlees is erg milieubelastend en daardoor niet duurzaam. Unox sluit met zijn 'Vegetarische gehacktballetjes in satésaus' aan bij deze trend en liet zich helpen door De Vegetarische Slager. De balletjes zijn gemaakt van plantaardig eiwit (soja, tarwe en erwt).

Structuur

Wij lieten 29 mensen zowel de vegetarische- als de vleesballetjes van Unox blind proeven. Van de proevers lieten er 6 zich foppen en zagen de vegetarische balletjes aan voor vlees. De rest van de proevers konden de vegetarische balletjes wel onderscheiden van de vleesballetjes. Voornamelijk de afwijkende structuur gaf de doorslag. ‘Wat sponzig, draderig en plakkerig’, aldus een van onze proevers. Toch vond de helft van de proefpersonen de gehacktballetjes wel voor herhaling vatbaar, mede door de lekkere pittige satésaus.

Rood en bewerkt

Rood vlees (zoals varken, rund en lam) en vooral bewerkt vlees (zoals gehakt) worden in verband gebracht met beroerte, diabetes type 2 en kanker. Het Voedingscentrum adviseert dan ook: ‘Minder vlees en meer plantaardig’.

Een vegetarisch alternatief voor gehakt is voor je gezondheid geen slecht idee. Deze vegetarische balletjes zijn een derde minder vet en bevatten de helft minder verzadigd vet dan de balletjes van gehakt. Ze zijn ook beter voor de lijn: een kwart minder calorieën.

