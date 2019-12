Burgers uit de zee

Zijn de zeewierburgers lekker?

Beiden burgers scoren op smaak een ruime voldoende, ondanks dat het uiterlijk van de burgers maar weinig proevers kon bekoren. Maar, niet iedereen was enthousiast over de smaak. Zo vonden veel proevers de burgers te zout en missen ze een duidelijke vissmaak. Ook de prijs, je betaalt €3.99 voor 2 burgers, werd te hoog bevonden.

Van de 20 proevers, gaf de helft aan de zalmburger vaker te willen kopen, voor de burger met tonijn waren dat er 8 van de 20.

Wat zit er in de burgers?

De burgers bestaan voor 53% uit de zeewiersoort wakame en voor 38% uit tonijn of zalm.

Verder bevatten de burgers eiwitpoeder en verdikkingsmiddelen om de ingrediënten te binden tot een burger. Ook zijn er nog wat kruiden en specerijen toegevoegd.

Een opmerkelijke toevoeging is bamboevezel, dat wordt toegevoegd als bindmiddel om de burger sappig te houden.

Hoe gezond zijn deze burgers?

De burgers zijn best gezond. Ze bevatten veel eiwit en gezonde onverzadigde vetten uit de vis. Vooral zalm staat bekend om de gezonde omega 3-vetzuren.

De burgers vormen ook een goede bron van jodium en dat zit onder andere ook in brood en (wit)vis. Als je daar weinig van eet kom je met 1 wakame visburger per week toch in de buurt van de aanbevolen hoeveelheid jodium.

Veel zout

Een puntje van aandacht is het hoge zoutgehalte. De wakame zalmburger bevat per burger 1,3 gram zout, de wakame tonijnburger 1,5 gram. Voor volwassenen geldt het advies om niet meer dan 6 gram zout per dag binnen te krijgen. Daar zit je al snel aan.

Gezond maar wel zout

De burgers bevatten veel gezonde stoffen, maar helaas dus ook vrij veel zout. In andere burgers zoals hamburgers of vegetarische burgers zit ook vaak veel zout. Je kunt niet zeggen dat het zoutgehalte het gelijk een ongezond product maakt, maar let er wel op als je al veel zout eet.

Duurzame burgers

De kweek van zeewier is relatief duurzaam omdat je er geen landbouwgrond of bemesting voor nodig hebt. De vis in de burger is duurzaam gekweekt of gevangen. Op de verpakking staan dan ook de volgende duurzaamheidskeurmerken:

MSC Keurmerk bij de wakame tonijnburgers. Dit keurmerk staat voor verantwoord gevangen vis.

ASC Keurmerk bij de wakame zalmburgers. Dit keurmerk staat voor verantwoord gekweekte vis.

Het eiwitpoeder is afkomstig van scharrelkippen.

