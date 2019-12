Dribuddi wasdroogsysteem

Volgens Telsell heeft de Dribuddi de volgende voordelen:

Eenvoudig in elkaar te zetten en uit elkaar te halen.

18 kledingstukken tegelijkertijd drogen.

35% effectiever dan een traditionele wasdroger.

Geschikt voor kwetsbaardere stoffen.

We lieten zowel de Dribuddi als een wasdroger een zelfde merk en model blouse drogen. We keken hoelang dat duurde, hoeveel energie ervoor nodig was en of het resultaat kreukvrij was.

Wie van beide was het snelst en zuinigst? Je ziet het in het fimpje.