Eerste indruk|De Dryer Balls wasdrogerballen zouden een droogbeurt van de wasdroger verkorten en de was zachter maken. Wij testten of de wasdrogerballen inderdaad ‘tot 25% energie besparen’.

Wat zijn de Dryer Balls?

Dryer Balls wasdrogerballen zijn kunststof ballen met noppen die de wasdroogtijd zouden verkorten. Door ze mee te laten draaien met een wasdroogbeurt zou je tot 25% energie kunnen besparen. Bovendien verzachten ze de was en maken ze de was minder statisch en makkelijker te strijken. We lieten de Dryer Balls meedraaien in onze wasdroger-test en onderzochten of ze deze claims waarmaken.

Claims

De Dryer Balls worden via verschillende websites verkocht. Veel daarvan zijn websites met een groene, milieubewuste of energiebesparende tint. Volgens de website van de Dryer Balls en andere websites die de ballen verkopen, is de werking van de Dryer Balls ‘wetenschappelijk bewezen en getest volgens ISO-standaarden in een onafhankelijk textielzorglaboratorium.’

De fabrikant claimt:

‘Het is wetenschappelijk bewezen dat de Dryer Balls

de droogtijd verkorten: door het gebruik van de Dryer Balls kan het energieverbruik tot 25% verminderd worden;

worden; de was op een natuurlijke manier verzachten , zonder het gebruik van een wasverzachter;

, zonder het gebruik van een wasverzachter; het strijken vergemakkelijken.’

Verkrijgbaarheid en prijs

Gekocht bij Handyman voor €12,95 voor 2 stuks. Ook te koop bij diverse webwinkels. Meer informatie staat op de website van de Dryer Balls.

Maken de Dryer Balls wasdrogerballen de claims waar?

Testresultaat

We testten de Dryers Balls wasdrogerballen met de Miele T 8822 C condensdroger. Deze wasdroger krijgt in onze test een goed oordeel voor de Nauwkeurigheid van de Droogprogramma’s. Dat betekent dat deze wasdroger precies op het moment stopt waarop de ingestelde drooggraad is bereikt.

Testmethode

We maten hoe snel een was met dezelfde vochtigheidsgraad wordt gedroogd met het strijkdroogprogramma. We deden deze test met een maximale belading van 7 kg katoenen wasgoed en een kleine lading van 3 kg. Het wasgoed bestond uit lakens, jeans, overhemden, handdoeken en kussenslopen. We testten met beide beladingen 2 keer met 2 Dryer Balls wasdrogerballen, en 2 keer zonder wasdrogerballen.

In het lab maten we:

de droogtijd in minuten per kg;

het energieverbruik in kWh per kg.

Experts beoordeelden:

de kreuk bij de overhemden;

de zachtheid bij de handdoeken.

Droogtijd

De droogtijd per kg wasgoed was gemiddeld:

Met Dryer Balls:

7 kg belading: 102 minuten

3 kg belading: 44 minuten

Zonder Dryer Balls:

7 kg belading: 94 minuten

3 kg belading: 45 minuten

Zonder de Dryer Balls was 7 kg was in onze test gemiddeld eerder strijkdroog dan mét de wasdrogerballen! Met deze eerste indruk is het niet waarschijnlijk dat de wasdrogerballen de was sneller laten drogen, zeker niet met 25%.

Energieverbruik

Het energieverbruik per kg wasgoed was gemiddeld:

Met Dryer Balls:

7 kg belading: 3,37 kWh

3 kg belading: 1,49 kWh

Zonder Dryer Balls:

7 kg belading: 3,3 kWh

3 kg belading: 1,53 kWh

Gemiddeld waren de droogbeurten in onze test zonder Dryer Balls energiezuiniger dan de droogbeurten met de ballen. Deze resultaten maken het niet aannemelijk dat de droogballen het energieverbruik naar beneden halen.

Zachtheid

De experts vonden de was die gedroogd was met de wasdrogerballen niet zachter dan de was die zonder de Dryer Balls was gedroogd. Er is dus geen duidelijk verschil.

Kreuk

De overhemden kwamen in deze test net zo gekreukt uit de droogbeurt mét de droogballen als zonder de Dryer Balls. Een duidelijk verschil was niet te zien.

Conclusie per claim

Per claim is onze conclusie naar aanleiding van de test:

De droogtijd verkorten en zo energie besparen

De test heeft geen effect aangetoond van de wasdrogerballen op de droogtijd en op het energieverbruik.

De test heeft geen effect aangetoond van de wasdrogerballen op de droogtijd en op het energieverbruik. De was verzachten

De test heeft geen effect aangetoond van de Dryer Balls op de zachtheid van de was.

De test heeft geen effect aangetoond van de Dryer Balls op de zachtheid van de was. Het strijken vergemakkelijken

Deze test heeft geen effect aangetoond van de Dryer Balls op de mate van de kreuk in de was. Het is daarom onwaarschijnlijk dat het strijken makkelijker is als het wasgoed is gedroogd met de Dryer Balls.

Andere tests

Volgens de website van de Dryer Balls en websites waar ze verkocht worden is de geclaimde werking van de wasdrogerballen wetenschappelijk bewezen. Op ons verzoek stuurde de fabrikant van de Dryer Balls ons informatie over dat wetenschappelijke bewijs. Het blijkt dat dit bewijs berust op resultaten van slechts twee wasdroogbeurten met en twee zonder de Dryer Balls. Er werd hier getest met een kleine belading van maar 2 kg wasgoed. Afgezien van het feit dat de test te summier is om te kunnen zeggen dat de claims berusten op ‘wetenschappelijk bewijs’, blijkt de geclaimde 25% besparing ook schromelijk overdreven. De waargenomen verschillen die het rapport noemt, liggen eerder rond de 11%. Ook de verschillen in zachtheid en kreuk waren maar heel klein.

Eindconclusie

Onze eigen test heeft geen merkbare werking van de Dryer Balls aangetoond. Ook de test ‘volgens ISO-standaarden in een onafhankelijk textielzorglaboratorium’ heeft naar ons oordeel niet het ‘wetenschappelijk bewijs’ geleverd waarop de claims zouden berusten.