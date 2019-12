Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG T61270AC is voorzien van een antikreukfase en startuitstel. Deze condensdroger geeft de resterende programmaduur weer, hij is niet voorzien van een trommellicht. Zodra het programma is afgelopen klinkt er een geluidssignaal ook wordt aangegeven wanneer de filters schoongemaakt moeten worden.