De AEG T67682NIH is warmtepompdroger met een capaciteit van 8 kg. Hij heeft energielabel A+++ en is in onze test inderdaad zuinig, maar niet erg snel. De droger geeft de resterende tijd weer en geeft een eindsignaal als het programma klaar is. Hij is voorzien van startuitstel en indicatoren die aangeven wanneer de condensbak geleegd moet worden en wanneer de filters moeten worden schoongemaakt.