AEG T75175AV

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In de afvoerdroger van AEG past 7 kg was. Dit model, de T75175AV, heeft trommelverlichting, geeft de resterende programmaduur weer en laat met een geluidsignaal weten waneer het programma klaar is. Er wordt aangegeven wanneer het pluisfilter schoongemaakt moet worden.