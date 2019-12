Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG T77687NIH is een warmtepompdroger met een capaciteit van 8 kilo. Hij is zuinig, maar blinkt niet uit in snelheid. Dit apparaat is voorzien van starttijduitsel, trommelverlichting en hij geeft een signaal aan het einde van het programma. Op het display is de resterende tijd te zien. Ook is hij voorzien van indicatoren voor het legen van de condensbak en het schoonmaken van de filters.