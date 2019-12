Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG T86597NIH is een warmtepompdroger met een grote capaciteit, er kan 9 kilo was in. Hij is voorzien van startuitstel, trommelverlichting, een display waarop de resterende programmaduur te zien is en onderhoudsindicatoren. De droger geeft een geluidssignaal als het programma klaar is.