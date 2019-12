Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze AEG T87687NIH warmtepompdroger is geschikt voor maximaal 8 kg wasgoed. Hij is zuinig maar niet de snelste: een volle trommel katoen duurt 2 uur en 20 minuten. Ook heeft hij moeite de was met het programma voor katoen kastdroog goed droog af te leveren. De droger heeft staruitstel, licht in de trommel, resttijdindicatie en onderhoudsindicatoren. Met een geluidsssignaal geeft hij aan wanneer het programma klaar is.