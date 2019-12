Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG T8DB84EW is een condensdroger met warmtepomp en geschikt voor maximaal 8 kg wasgoed. Hij heeft energielabel A++ en droogt zuinig, mits de trommel goed gevuld is. Het pluisfilter is wat lastig te openen. De AEG T8DB84EW, T8DB84GW, T8DE84EW, T8DE84CS en T8DE84ES zijn technisch gelijk aan elkaar en hebben dezelfde testresultaten.