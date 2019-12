Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG T8DE86ES is een warmtepompdroger geschikt voor maximaal 8 kg was. Hij is voorzien van startuitstel, trommelverlichting, resttijdindicatie en indicatoren die aangeven wanneer er onderhoud nodig is. Er klinkt een geluidssignaal als het programma klaar is. De droger is niet zo snel, hij heeft 2 u nodig voor een volle trommel was.