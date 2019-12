Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Warmtepompdroger AEG T97689IH is snel, maar niet zo nauwkeurig. De was blijft regelmatig nog een beetje nat. In deze AEG past 8 kilo en is voorzien van startuitsel, geeft de resterende tijd door en geeft een geluidssignaal als het programma klaar is. Hij geeft ook aan wanneer er onderhoud nodig is.