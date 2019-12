Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bauknecht TR Style 82A3 TD KONN is een warmtepompdroger met een capaciteit van 8 kg en energielabel A+++. Bij de timer kun je de gewenste eindtijd instellen. Er zijn programma's als eco katoen, gemengde was, wool excellence, jeans, opfrissen met stoom en overhemden. De droger is via een app te bedienen en in de gaten te houden