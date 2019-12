Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vulcapaciteit van deze Bauknecht TRKA Excellence 6590 is maar liefst 9 kilo. De warmtepompdroger is zeer zuinig, maar wel lawaaiig. Het apparaat is voorzien van startuitsel, trommelverlichting, een display waarop de resterende tijd te zien is en indicatoren die aangeven wanneer de condensbak vol zit en filters schoongemaakt moeten worden. Een geluidssignaal aan het einde van een programma ontbreekt.