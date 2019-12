Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zwarte condensdroger Beko DCU 7330 XB is ook te verkrijgen in zilver. Hij heeft een vulcapaciteit van 7 kilo en is snel maar niet zo zuinig. Hij heeft startuitstel en geeft met een geluidssignaal aan wanneer een programma klaar is. Ook wordt aangegeven wat de resterende programmaduur is en wanneer de filters schoongemaakt moeten worden.