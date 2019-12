Beko DPU 7360 X

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko DPU7360 X is een warmtepompdroger met 7 kilo vulcapaciteit. Hij doet er erg lang over om een kleine was te drogen. Hij is voorzien van startuitsel, geeft de resterende tijd door en geeft een geluidssignaal als het programma klaar is. Ook geeft hij aan wanneer de filters schoongemaakt moeten worden.