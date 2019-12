Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Beko DPU 8306 X condensdroger met warmtepomp kan 8 kilo was aan. Hij heeft indicatoren die aangeven wanneer de condensbak geleegd moet worden en wanneer de filters moeten worden schoongemaakt. Daarnaast is deze droger voorzien van startuitstel, verlichting in de trommel, weergave van resterende programmatijd en geeft hij een geluidssignaal aan het einde van een programma.