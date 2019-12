Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

7 Kilo er in de Beko DPY 7405 GXB2. Het is een warmtepompdroger. Hij is voorzien van trommelverlichting, geeft de resterende programmaduur weer en een geluidssignaal aan het einde van het programma. Dit model geeft aan wanneer pluisfilters gereinigd moet worden en de condensbak vol is of schoongemaakt moet worden.