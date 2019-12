Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko DPY 7405 XHW3 is een warmtepompdroger geschikt voor maximaal 7 kg was. De droger heeft een timer waarbij je kunt instellen wanneer de droger klaar moet zijn. Handige voorzieningen zijn de resttijdindicatie, onderhoudsindicatoren en er klinkt een geluidssignaal wanneer het programma afgerond is.