Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko DPY 8405 GXB2 is een warmtepompdroger voor maximaal 8 kg wasgoed. De droger heeft trommelverlichting, een timer waarbij je de gewenste eindtijd kunt instellen, geeft een geluidssignaal aan het einde van een programma en heeft een display waarop de resterende programmaduur te zien is. Ook heeft de droger indicatoren die aangeven wanneer de condensbak vol is of er filter schoongemaakt moeten worden.