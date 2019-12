Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Beko DS 7433 RX0 warmtepompdroger heeft een vulcapaciteit van 7 kilo. Hij is voorzien van starttijduitstel en een display waarop de van resterende tijd te zien is. Ook geeft hij aan wanneer de condensbak vol is en wanneer de filters moeten worden schoongemaakt. Aan het einde van het programma klinkt een geluidssignaal. Minpunt van de droger: hij is niet erg snel.