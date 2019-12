Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Bosch WTH85202NL is een warmtepompdroger geschikt voor maximaal 8 kg was. De droger is niet de snelste maar droogt wel zuinig. Hij heeft startuitstel, een display met resttijdindicatie, indicatoren die aangeven wanneer de warmtewisselaar schoongemaakt moet worden en de condensbak geleegd. Er is geen indicator voor het reinigen van het pluisfilter.