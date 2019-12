Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Bosch WTW86363NL Maxx is een warmtepompdroger en kan 7 kilo wasgoed aan. Hij is voorzien van startuitsel, geeft de resterende tijd weer en een geluidssignaal als het programma klaar is. Ook geeft hij aan wanneer de filters schoongemaakt moeten worden. De condensor wordt automatisch schoongemaakt, maar de droger kan niet op een waterafvoer worden aangesloten.