De Bosch WTY87790NL is een snelle en zuinige warmtepompdroger met een vulcapaciteit van 8 kilo. Hij heeft een zelfreinigende condensor en kan worden aangesloten op een waterafvoer. Je kunt de eindtijd instellen met een timer. Verder wordt de resterende tijd weergegeven en er klinkt een signaal als hij klaar is. Ook geeft hij aan wanneer er onderhoud nodig is.