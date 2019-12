Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bij deze Electrolux EDH3386GDW met een capaciteit van 8 kilo blijft de was regelmatig nog een beetje nat. Hij kan niet worden aangesloten op de waterafvoer. Wel is hij stil, heeft hij heeft startuitstel, geeft hij aan wanneer het programma klaar is, wat de resterende tijd is en wanneer er onderhoud nodig is.