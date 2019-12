Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

8 Kilo kan deze Electrolux EDH3886GDE warmtepompdroger aan. Zowel vol als halfvol is hij zuinig. Bij met name een volle trommel katoen en synthetica heeft hij problemen de was netjes droog af te leveren als het programma klaar is. Deze machine heeft trommelverlichting, is voorzien van startuitsel, geeft de resterende programmatijd aan en wanneer er onderhoud nodig is.