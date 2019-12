Electrolux EDH3887GNE

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze Electrolux TKB 150 WP warmtepompdroger kan 8 kilo was. Je kunt met een timer de starttijd instellen en je ziet de resterende programmatijd. De droger heeft trommelverlichting, geeft een geluidssignaal bij het einde van het programma en geeft aan wanneer de condensbak vol is en het filter bij de condensor schoongemaakt moet worden.