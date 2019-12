Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Electrolux EDP2074PEW kan 7 kilo was aan. Deze condensdroger is snel maar niet zuinig. Dit model geeft de resterende programmaduur weer en laat met een geluidsignaal weten waneer het programma klaar is. Hij heeft geen trommelverlichting en kan niet direct op waterafvoer aan gesloten worden. Er wordt aangegeven wanneer de filters schoongemaakt moeten worden.