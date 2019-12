Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Indesit IDC 75B(EU) is een eenvoudige tijdgestuurde condensdroger. Je moet zelf de droogtijd van de programma's instellen, de programma's zijn niet automatisch. De droger is geschikt voor 7 kg was. Hij laat de resterende programmaduur zien en wanneer de condensbak geleegd moet worden.