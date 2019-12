Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze LG RC7055AH1M is een warmtepompdroger. Hij kan maximaal 7 kg wasgoed tegelijk drogen. Hij heeft een timer, trommelverlichting en geeft een geluidssignaal als het programma klaar is. Je kunt de resterende programmatijd zien op een display en de droger geeft een signaal wanneer de condensbak vol is en het pluisfilter gereinigd moet worden. De droger heeft een zelfreinigende condensor.