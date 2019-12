Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

In deze LG RC8055AP2F warmtepompdroger kan maximaal 8 kg was. Hij heeft een timer waarbij je de eindtijd kunt instellen, trommelverlichting, geeft een geluidssignaal zodra het programma klaar is en laat de resterende tijd zien op een display. Indicatoren laten zien wanneer er onderhoud nodig is. De condensor wordt automatisch gereinigd. Wanneer hij gevuld is met 2,5 kg was is hij niet snel, daar heeft hij 1,5 u voor nodig.