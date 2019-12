Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG RC9055AP2Z kan 9 kilo was aan. Deze warmtepompdroger is zuinig, maar met name met een kleine was is hij niet snel. Bijzonder aan deze droger is dat er naast zuinig maar minder snelle programma's ook voor snelle maar minder zuinige programma's gekozen kan worden. Verder hij heeft een zelfreinigende condensor en is aan te sluiten op een waterafvoer. De eindtijd is met een timer in te stellen, de resterende tijd wordt aangegeven en de droger geeft een geluidssignaal als het programma klaar is. Ook geeft hij aan wanneer er onderhoud nodig is.