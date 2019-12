Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele T 8823 C is snel, en voor een condensdroger vrij zuinig. De droger doet het overwegend goed. Hij houdt de omgeving zeer goed droog, maakt weinig lawaai, is zeer gebruiksvriendelijk, op het schoonmaken van de condensor na, maar de was komt zeer gekreukt uit de machine.