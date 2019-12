Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Er past 8 kilo wasgoed in deze warmtepompdroger. De Miele T 8861 WP Edition 111 is voorzien van starttijduitstel. Je ziet de resterende tijd en hij geeft een geluidssignaal bij het einde van het programma. Hij geeft ook aan wanneer er onderhoud nodig is.