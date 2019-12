Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele TCE 630 WP Eco is een warmtepompdroger geschikt voor maximaal 8 kg was, met energielabel A+++. Er kan bij deze droger een geurflacon geplaatst worden, deze geeft een geur aan de was. De TCE 620 WP Eco, TWE 620 WP ECO en TCE 630 WP ECO zijn technisch gelijk aan elkaar. De TWE 620wijkt iets af qua deurdesign, de TCE 630 heeft een licht gekanteld bedieningspaneel.