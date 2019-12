Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

8 Kilo kan er in deze zuinige Miele TKG 840 WP. De warmtepompdroger is voorzien van startuitstel, resttijdindicatie en trommelverlichting en geeft een geluidssignaal als het programma klaar is. Lampjes geven aan wanneer er onderhoud nodig is.