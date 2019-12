Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele TMG 440 WP is een warmtepompdroger die 8 kilo wasgoed aankan. De omgeving houdt hij zeer goed droog. De machine geeft een geluidssignaal aan het einde van het programma, geeft aan hoe lang een programma nog duurt en heeft trommelverlichting, maar geeft geen signaal wanneer het pluisfilter moet worden gereinigd. Bijzondere opties zijn 'fragrance dos', waarmee een geur aan de was wordt gegeven, en 'steam finish': waarmee je 1 kg wasgoed van katoen, linnen of synthetica kan gladstomen.