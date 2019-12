Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Miele TMG 640 WP is een warmtepompdroger met een vulcapaciteit van 8 kilo. Deze droger heeft startuitstel, trommelverlichting, een display waarop de resterende programmaduur getoond wordt en onderhoudsindicatoren. Door middel van een geluidssignaal geeft de droger aan wanneer de was droog is. Met geurflacon.